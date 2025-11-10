В детском питании популярной марки обнаружили повышенное содержание свинца

В детском молочке «Малютка-4» для питания с 18 месяцев обнаружено превышение содержания свинца. Пробы детской продукции исследовали в конце октября в Вологодской области. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Избыточное потребление продуктов с тяжёлым металлом может привести к отравлению. Свинец накапливается в организме и способен вызвать дисфункцию почек, проблемы с сердцем и сосудами, а также другие заболевания. Производителем продукции является АО «ДП Истра-Нутриция». Лабораторные исследования проводились на основании отобранных в магазине «Лента» проб. В отношении производителя «Малютки» начата дополнительная проверка для оценки безопасности продукции.

Ранее почти 3000 жителей Великобритании подали в суд на компанию Johnson & Johnson, утверждая, что использование детской присыпки Baby Powder привело к развитию рака яичников или мезотелиомы из-за содержания примесей асбеста в тальке. Истцы заявляют, что продукт провоцировал онкологические заболевания, несмотря на то что с 2023 года компания заменила тальк на кукурузный крахмал.