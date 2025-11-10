В Подмосковье появится единый стандарт благоустройства дворов и общественных мест

Власти Московской области намерены привести к единому стандарту благоустройство дворов, дорог и общественных пространств. О новых акцентах в этой работе заявил губернатор региона Андрей Воробьёв в беседе с 360.ru.

«Это не только парки, это порядок, опрятность, благоустройство всего того, что видит каждый человек, который идёт на работу, в школу, возвращается домой», — пояснил глава области.

Особое внимание будет уделено синхронизации благоустройства с программой модернизации ЖКХ. Воробьёв отметил, что работы должны вестись не точечно, а комплексно, по всем направлениям одновременно. Главный критерий — чтобы преображение городов ощущалось жителями не как формальность, а как реальная часть их повседневного комфорта.

Ранее губернатор Московской области заявил, что в 2026 году в регионе благоустроят 77 общественных зон. По его словам, до конца года будут обновлены 16 скверов, 15 парков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных и 10 лесопарков.