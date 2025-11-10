Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 14:59

В Подмосковье появится единый стандарт благоустройства дворов и общественных мест

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Власти Московской области намерены привести к единому стандарту благоустройство дворов, дорог и общественных пространств. О новых акцентах в этой работе заявил губернатор региона Андрей Воробьёв в беседе с 360.ru.

«Это не только парки, это порядок, опрятность, благоустройство всего того, что видит каждый человек, который идёт на работу, в школу, возвращается домой», — пояснил глава области.

Особое внимание будет уделено синхронизации благоустройства с программой модернизации ЖКХ. Воробьёв отметил, что работы должны вестись не точечно, а комплексно, по всем направлениям одновременно. Главный критерий — чтобы преображение городов ощущалось жителями не как формальность, а как реальная часть их повседневного комфорта.

Губернатор Воробьёв вручил награды приёмным семьям Подмосковья
Губернатор Воробьёв вручил награды приёмным семьям Подмосковья

Ранее губернатор Московской области заявил, что в 2026 году в регионе благоустроят 77 общественных зон. По его словам, до конца года будут обновлены 16 скверов, 15 парков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных и 10 лесопарков.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Андрей Воробьев
  • Региональные власти
  • Политика
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar