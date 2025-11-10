Более 1 млн российских школьников приняли участие в «Уроке цифры» от VK

Более 1 млн школьников со всей России приняли участие в новом этапе проекта «Урок цифры» от VK по теме «Видеоплатформа». Об этом сообщили в пресс-службе VK.

С 27 октября по 16 ноября участники изучают технологии современных видеосервисов на примере VK Видео, пробуют себя в роли разработчиков, инженеров машинного обучения, специалистов по информационной безопасности, тестировщиков, аналитиков, копирайтеров и дизайнеров. Лидерами по числу участников стали Белгородская, Оренбургская, Омская, Свердловская, Новгородская области, Чеченская Республика, Республика Карелия, Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Челябинская область.

«Современные школьники — поколение, выросшее на видео. Они активно используют платформы как для развлечения, так и для обучения. Задача проекта «Урок цифры» — показать, как устроены эти привычные сервисы изнутри. Мы даем ребятам возможность не просто быть зрителями, а больше узнать о работе крупнейшей видеоплатформы VK Видео — от алгоритмов рекомендаций до проектирования интерфейса, и самим принять решения, влияющие на развитие сервиса», — отметила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Участники урока развивают инфраструктуру и дизайн видеоплатформы, адаптируют решения под интересы аудитории, знакомятся с технологиями, обеспечивающими работу сервиса и высокую скорость загрузки видео. Присоединиться к проекту можно через сайт «урокцифры.рф», выбрав урок по теме «Видеоплатформа» и соответствующий уровень сложности.

Директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина отметила, что знания, полученные школьниками на уроке, пригодятся им как в учёбе, так и в будущей профессиональной деятельности. Директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова подчеркнула, что проект знакомит детей с миром цифровых технологий и помогает профориентировать их в IT-сфере.

Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство».

А ранее Life.ru сообщал, что соцсеть VK объявила ноябрь — месяцем осведомлённости о кибербуллинге. Пользователей проинформируют о проблеме и последствиях травли в Интернете.