В Москве девушка лишилась рук после того, как её связали колготками сотрудники соцдома

В московском социальном доме «Обручевский» постоялице Екатерине ампутировали кисти рук после того, как персонал связал её шерстяными колготками и оставил без присмотра. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Екатерине, 20 лет, она страдает эпилепсией и аутоагрессией, ранее пыталась причинить себе вред, поэтому врачи применяли методы фиксации. В соцдоме вместо безопасных способов её связали колготками, после чего за постоялицей не следили. Девушку обнаружили слишком поздно — у неё пошла гангрена: руки надулись, посинели и кровь практически не поступала. Муниципальные депутаты потребовали проверки действий сотрудников дома Следственным комитетом.

Ранее в Рязани мужчине пришлось ампутировать ногу после того, как ему отказали в госпитализации в местном медицинском учреждении. Инцидент произошёл в августе, когда рязанец с переломом ноги обратился за экстренной помощью, но его направили на амбулаторное лечение. При повторном обращении, несмотря на ухудшение состояния, ему вновь отказали в необходимой медицинской помощи.