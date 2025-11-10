Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 13:55

«Меня часто спрашивают»: Вассерман рассказал, почему отказался от знаменитой жилетки

Вассерман рассказал, почему отказался от знаменитой жилетки

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман перестал носить свой знаменитый «разгрузочный жилет». О причинах подобного решения парламентарий рассказал в интервью НСН.

По словам парламентария, плотный рабочий график практически исключил возможность неспешных прогулок, для которых и предназначалась многофункциональная экипировка.

«Меня часто спрашивают, почему я перестал ходить в разгрузочном жилете. Потому что у меня сейчас практически нет времени на какие-то свободные прогулки без чёткого плана», — пояснил Вассерман.

Депутат отметил, что его нынешняя деятельность связана с длительным сидением в кабинете, участием в заседаниях и постоянными интеллектуальными нагрузками. Даже в отпуске ему приходится решать рабочие задачи и оперативно реагировать на непредвиденные ситуации. Вассерман подчеркнул, что привык к интенсивному ритму работы, совмещая депутатские обязанности с телевизионными проектами.

Мою ошибку лучше не повторять: Вассерман поделился ценным жизненным уроком в День холостяка
Мою ошибку лучше не повторять: Вассерман поделился ценным жизненным уроком в День холостяка

Ранее Вассерман прокомментировал сообщения о том, что его объявили в розыск на Украине. Он заявил, что относится к подобным действиям иронично и воспринимает их как анекдот.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Анатолий Вассерман
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar