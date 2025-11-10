«Меня часто спрашивают»: Вассерман рассказал, почему отказался от знаменитой жилетки

Публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман перестал носить свой знаменитый «разгрузочный жилет». О причинах подобного решения парламентарий рассказал в интервью НСН.

По словам парламентария, плотный рабочий график практически исключил возможность неспешных прогулок, для которых и предназначалась многофункциональная экипировка.

«Меня часто спрашивают, почему я перестал ходить в разгрузочном жилете. Потому что у меня сейчас практически нет времени на какие-то свободные прогулки без чёткого плана», — пояснил Вассерман.

Депутат отметил, что его нынешняя деятельность связана с длительным сидением в кабинете, участием в заседаниях и постоянными интеллектуальными нагрузками. Даже в отпуске ему приходится решать рабочие задачи и оперативно реагировать на непредвиденные ситуации. Вассерман подчеркнул, что привык к интенсивному ритму работы, совмещая депутатские обязанности с телевизионными проектами.

Ранее Вассерман прокомментировал сообщения о том, что его объявили в розыск на Украине. Он заявил, что относится к подобным действиям иронично и воспринимает их как анекдот.