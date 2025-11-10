Спикер сербского парламента прибыла в Киев и назвала Украину другом

В Киев прибыла спикер Народной скупщины Сербии Ана Брнабич и провела встречу с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Об этом сообщил телеканал RTV.

«Я хотела бы подчеркнуть, что Украина — друг Сербии. Мы особенно ценим тот факт, что Украина уважает территориальную целостность Сербии», — заявила Брнабич.

Она отметила, что Белград полностью поддерживает Украину на пути в ЕС. В ближайшее время планируется подписание меморандума о совместной работе Украины и Сербии в сфере евроинтеграции.

Ранее Владимир Зеленский провёл встречу с младшей сестрой короля Великобритании Карла III, принцессой Анной, единственной дочерью королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Принцесса прибыла в Киев с необъявленным визитом. В рамках поездки она посетила Центр защиты прав детей, выразила поддержку украинским семьям.