Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 13:50

Спикер сербского парламента прибыла в Киев и назвала Украину другом

Ана Брнабич. Обложка © ТАСС / ЕРА / TOMS KALNINS

Ана Брнабич. Обложка © ТАСС / ЕРА / TOMS KALNINS

В Киев прибыла спикер Народной скупщины Сербии Ана Брнабич и провела встречу с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Об этом сообщил телеканал RTV.

«Я хотела бы подчеркнуть, что Украина — друг Сербии. Мы особенно ценим тот факт, что Украина уважает территориальную целостность Сербии», — заявила Брнабич.

Она отметила, что Белград полностью поддерживает Украину на пути в ЕС. В ближайшее время планируется подписание меморандума о совместной работе Украины и Сербии в сфере евроинтеграции.

В Кремле отреагировали на слова Вучича о поставке боеприпасов на Украину
В Кремле отреагировали на слова Вучича о поставке боеприпасов на Украину

Ранее Владимир Зеленский провёл встречу с младшей сестрой короля Великобритании Карла III, принцессой Анной, единственной дочерью королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Принцесса прибыла в Киев с необъявленным визитом. В рамках поездки она посетила Центр защиты прав детей, выразила поддержку украинским семьям.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Сербия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar