Кабмин предложил не выдворять иностранцев, служивших по контракту в ВС России

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки, запрещающие выдворение иностранных граждан, проходящих службу по контракту в ВС России. Соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания комиссии.

Согласно проекту поправок, для иностранных военнослужащих, участвующих в боевых действиях, включая специальную военную операцию, будет установлен запрет на административное выдворение и выдачу другим государствам. Вместо этой меры будут применяться штрафы от 1 до 5 тысяч рублей или обязательные работы продолжительностью до 200 часов.

Правительственная инициатива, одобренная комиссией по законопроектной деятельности, вносит поправки в статью 464 УПК РФ. Согласно этим изменениям, иностранные граждане и лица без гражданства, служащие или служившие по контракту в российских вооруженных силах и участвовавшие в боевых действиях, не подлежат выдаче иностранным государствам.

Ранее стало известно, что Владимир Путин предоставил иностранным гражданам, участвующим в специальной военной операции, возможность в упрощённом порядке получить российское гражданство или вид на жительство. Указ главы государства предусматривает специальные льготные условия для этой категории лиц, связанные с их участием в СВО.