«Повела себя не очень красиво»: Прохор Шаляпин высказался об отъезде Пугачёвой из России

Шоумен Прохор Шаляпин призвал общественность оставить певицу Аллу Пугачёву в покое. Он сравнил звезду с собственной бабушкой, которая тяжело трудилась и потратила здоровье на заводе. Об это он рассказал в интервью Ксении Собчак.

«Повела себя, на мой взгляд, не очень красиво. Просто уехала в тяжёлый момент для страны… Она сделала свой выбор. Я лично с этим выбором не соглашаюсь, потому что я не понимаю, как можно было так всё бросить, когда тебя все любят, носят на руках. Вся страна. Не поддержать интересы государства», — сказал он.

Артист подчеркнул, что Пугачёва заслуживает уважения за свою карьеру и вклад в культуру, но не поддерживает её решение покинуть страну в непростое время. Шаляпин призвал поклонников и общественность проявить понимание и не атаковать певицу в соцсетях.

Ранее во время прогулки по Лимасолу Алла Пугачёва обратилась к молодому поколению с советом не оглядываться на чужие мнения и рекомендации. По её словам, самостоятельность в принятии решений помогает каждому выстроить собственный путь и не стать заложником чужих ожиданий. Певица призвала юношей и девушек действовать по собственной воле и уверенно идти выбранным направлением, не обращая внимания на чужие советы.