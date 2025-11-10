Врач объяснил, почему повышение больничного не увеличит число больничных

Повышение максимальной суммы больничного до 6,8 тыс. рублей в сутки не приведёт к тому, что россияне чаще будут уходить на вынужденный отдых. Об этом «Постньюс» сообщил терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.

«Это самообман, в том числе и для руководства, потому что оно считает, что все заняты на работе, а болеющий человек работает так себе», — сказал он.

Врач отметил, что многие сотрудники продолжают ходить на работу даже при болезни из-за страха потерять дополнительные выплаты, а также из-за системы KPI. По его словам, стремление избегать больничного снижает продуктивность и повышает риск распространения инфекций, например гриппа. Хотя повышение выплат может частично улучшить ситуацию, массовых больничных ждать не стоит — россияне всё равно будут терять часть зарплаты, уходя на отдых.

Ранее сообщалось, что в 2026 году максимальный размер больничного вырастет до 6827,4 рублей в сутки, а в последующие годы сумма увеличится ещё больше. Работники смогут получать на больничном до 1,2 тысячи рублей дополнительно в день. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда на ближайшие три года.