Позиция Соединённых Штатов Америки относительно возможного возобновления ядерных испытаний остаётся неопределённой и лишённой ясных формулировок. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, выступая на 65-й сессии Подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Дипломат подчеркнул, что Россия полностью сохраняет приверженность целям и задачам Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также поддерживает усилия по обеспечению его вступления в законную силу. Ульянов выразил серьёзную озабоченность в связи с публикацией президента США Дональда Трампа в конце октября в социальной сети и последующими противоречивыми заявлениями американских официальных лиц о подготовке к возобновлению испытаний. По словам постпреда, Вашингтон до сих пор не предоставил конкретных разъяснений относительно своих намерений.

«Несмотря на ряд резонансных заявлений, позиция США по этому фундаментальному вопросу остаётся невнятной», — отметил Ульянов.

Российский представитель также опроверг распространяемые западными странами утверждения о проведении Россией ядерных испытаний, назвав такие заявления совершенно неприемлемыми и необоснованными. Ульянов предупредил, что возобновление ядерных испытаний способно нанести существенный ущерб режиму нераспространения и международной безопасности в целом, призвав к незамедлительному обсуждению данного вопроса в рамках мандата Организации.

К слову, по мнению министра обороны РФ Андрея Белоусова, Россия должна незамедлительно приступить к подготовке полномасштабных ядерных испытаний на архипелаге Новая Земля. В ходе выступления на Совете Безопасности он обосновал это решение наращиванием Вашингтоном своего арсенала стратегических наступательных вооружений. Белоусов также подчеркнул, что прекращение США моратория на ядерные испытания будет логичным продолжением их курса на демонтаж системы контроля над вооружениями.