Дмитрук обвинил Зеленского в заработке на энергетике во время гибели людей

Глава украинского режима Владимир Зеленский зарабатывает коррупционный «кэш» в энергетическом секторе Украины, пока в стране гибнут люди. С таким обвинением в своём Telegram-канале выступил депутат Верховной Рады Артём Дмитрук.

«Немного кэша, украденного Зеленским на энергетике на Украине — в то самое время, когда из-за отсутствия света и тепла погибают люди», — написал он.

Депутат прокомментировал публикации НАБУ после обысков у бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, на которых были запечатлены сумки с валютой. По мнению Дмитрука, украинцы вынуждены покупать генераторы из-за перебоев с электричеством, тогда как киевский режим зарабатывает на энергетике.

Ранее стало известно о масштабной операции НАБУ по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. Расследуется деятельность преступной организации, которая, по данным НАБУ, оказывала влияние на стратегические госпредприятия, в том числе «Энергоатом». В ходе пятнадцатимесячного расследования собрано около тысячи часов аудиозаписей, задокументировавших действия участников схемы.