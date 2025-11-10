Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 14:26

Дмитрук обвинил Зеленского в заработке на энергетике во время гибели людей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Глава украинского режима Владимир Зеленский зарабатывает коррупционный «кэш» в энергетическом секторе Украины, пока в стране гибнут люди. С таким обвинением в своём Telegram-канале выступил депутат Верховной Рады Артём Дмитрук.

«Немного кэша, украденного Зеленским на энергетике на Украине — в то самое время, когда из-за отсутствия света и тепла погибают люди», — написал он.

Депутат прокомментировал публикации НАБУ после обысков у бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, на которых были запечатлены сумки с валютой. По мнению Дмитрука, украинцы вынуждены покупать генераторы из-за перебоев с электричеством, тогда как киевский режим зарабатывает на энергетике.

Политолог раскрыл, почему Зеленский сам мог натравить детективов НАБУ на своих прихвостней
Политолог раскрыл, почему Зеленский сам мог натравить детективов НАБУ на своих прихвостней

Ранее стало известно о масштабной операции НАБУ по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. Расследуется деятельность преступной организации, которая, по данным НАБУ, оказывала влияние на стратегические госпредприятия, в том числе «Энергоатом». В ходе пятнадцатимесячного расследования собрано около тысячи часов аудиозаписей, задокументировавших действия участников схемы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar