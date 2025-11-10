Россиянам объяснили, как не «закрутить» ботулизм в огурчики

Особенность ботулизма состоит в коварной незаметности: присутствие смертельно опасных ботулотоксинов совершенно не отражается ни на вкусовых качествах, ни на визуальном облике консервации. Об этом аif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Главное правило — не консервируем дома мясо, рыбу, птицу и грибы, потому что в домашних условиях сложно обеспечить 120°C, при которых погибает вызывающая ботулизм бактерия», — сказала она.

Она посоветовала россиянам не покупать консервы с рук и быть осторожными с мясными, овощными и грибными заготовками. Врач отметила, что ботулотоксин не изменяет цвет, вкус или запах продуктов, а в некоторых случаях банки могут лишь немного вздуваться. Она добавила, что признаки отравления токсином — интоксикация без повышения температуры и проблемы со зрением — требуют обращения к врачу.

Ранее сообщалось о подтверждении шести случаев заражения ботулизмом, все пострадавшие находились в одной квартире и употребляли домашние соления. Специалисты определили продукты, которые могли стать источником отравления, и проводят эпидемиологическое расследование.