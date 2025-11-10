Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 14:48

Россиянам объяснили, как не «закрутить» ботулизм в огурчики

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

Особенность ботулизма состоит в коварной незаметности: присутствие смертельно опасных ботулотоксинов совершенно не отражается ни на вкусовых качествах, ни на визуальном облике консервации. Об этом аif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Главное правило — не консервируем дома мясо, рыбу, птицу и грибы, потому что в домашних условиях сложно обеспечить 120°C, при которых погибает вызывающая ботулизм бактерия», — сказала она.

Она посоветовала россиянам не покупать консервы с рук и быть осторожными с мясными, овощными и грибными заготовками. Врач отметила, что ботулотоксин не изменяет цвет, вкус или запах продуктов, а в некоторых случаях банки могут лишь немного вздуваться. Она добавила, что признаки отравления токсином — интоксикация без повышения температуры и проблемы со зрением — требуют обращения к врачу.

Роспотребнадзор перечислил основные симптомы ботулизма после вспышки отравлений
Роспотребнадзор перечислил основные симптомы ботулизма после вспышки отравлений

Ранее сообщалось о подтверждении шести случаев заражения ботулизмом, все пострадавшие находились в одной квартире и употребляли домашние соления. Специалисты определили продукты, которые могли стать источником отравления, и проводят эпидемиологическое расследование.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar