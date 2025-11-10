Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 14:23

В Шебекино боец самообороны ранен при атаке украинского дрона

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино пострадал боец самообороны во время отражения атаки украинского беспилотника.

По его словам, мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья. В Шебекинской ЦРБ ему оказали необходимую помощь, дальше он будет лечиться амбулаторно.

Гладков также заявил, что ещё один FPV-дрон взорвался на дороге: повреждены остекление и фасад первого этажа многоквартирного дома, а также припаркованный автомобиль. Третий беспилотник атаковал частное домовладение — пострадали фасад, ограждение и автобус.

В Госдуме пообещали масштабный ответ на атаку ВСУ на Белгород
В Госдуме пообещали масштабный ответ на атаку ВСУ на Белгород

На днях сообщалось, что система энерго- и теплоснабжения Белгорода получила серьёзные повреждения после ракетного обстрела со стороны ВСУ. В результате обстрела без света остались более 20 тысяч человек.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar