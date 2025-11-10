«Я был идиотом»: Шаляпин рассказал, почему он стал «врагом» Киркорова

Певец Прохор Шаляпин признался, что его давний конфликт с Филиппом Киркоровым начался с недоразумения, которое он теперь считает своей ошибкой. В интервью Ксении Собчак артист рассказал, что всё произошло в 2007 году, когда он начинал карьеру после «Фабрики звёзд».

В те времена он дружил и с Киркоровым, и с продюсером Яной Рудковской. Однако их отношения испортились после того, как Шаляпин невольно стал свидетелем разговора, который поставил его в неоднозначную ситуацию. Шаляпин услышал, как Киркоров предлагал медиаменеджеру Ларисе Синельщиковой забирать часть доходов Димы Билана в пользу Первого канала.

В то же время, в беседе с Рудковской Киркоров возмущался подобными требованиями к её подопечному. Решив вмешаться, Прохор сообщил о разговоре Яне — и тем самым спровоцировал открытый конфликт. Он отметил, что сожаление об этом сохраняется до сих пор, и признал, что молодость и желание «быть честным» сыграли с ним злую шутку.

«Я идиот, честно. Это некрасиво было с моей стороны. Это ошибка была, я сейчас это понимаю. Естественно Яна тут же в скандал с Филиппом. Они помирились через 3 дня, а я стал врагом», — рассказал Шаляпин в интервью Ксении Собчак.

