«Мог быть вместо SHAMAN»: Соседов восхитился Шаляпиным

Музыкальный критик Сергей Соседов неожиданно поддержал шоумена Прохора Шаляпина, назвав его талантливым исполнителем. Своё мнение он высказал в ходе беседы для подкаста «За деньги».

Соседов заявил, что Шаляпин мог бы занять место Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN.

«Прохор Шаляпин мог быть вместо SHAMAN и петь «Я русский», но по-другому. Но вот он не попал в эту волну, не случился», — сказал критик.

Он также добавил, что сравнил двух артистов и пришёл к выводу, что Шаляпин нисколько не уступает Дронову в таланте, а разница заключается лишь в уровне популярности и удачи. По мнению критика, у Шаляпина есть своя аудитория и концерты, однако он выразил недоумение тем, что тот не получает достаточного количества приглашений на выступления.

Соседов подчеркнул, что считает Прохора талантливым артистом, поэтому расстроен, что другие менее достойные исполнители активно появляются на телеканалах и ведут программы.