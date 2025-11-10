Россия и США
10 ноября, 14:54

Золотые резервы России достигли рекордной суммы в 300 млрд долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /thisdesign

В октябре 2025 года золотые запасы России достигли исторического максимума. Согласно данным Центробанка, к 1 ноября общая сумма международных резервов страны составила 725,8 миллиарда долларов, увеличившись за месяц на 12,5 миллиарда.

Особо отмечается, что доля золота в этих резервах достигла пика за последние почти 30 лет, увеличившись с 39,6% до 41,3%. Общая оценка драгоценного металла в резервах приблизилась к 300 миллиардам долларов.

Международные резервы России достигли $725,8 млрд в октябре

Напомним, что к 2027 году Центробанк РФ прогнозирует возможность перехода к нейтральной ключевой ставке в диапазоне 7,5-8,5%. Средняя ключевая ставка в России за текущий год составила около 19%. Учитывая, что сейчас она находится на уровне 16,5%, регулятор ожидает её дальнейшего снижения.

Наталья Демьянова
