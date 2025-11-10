Более 1,4 тысячи семей в Нижегородской области получили бесплатную няню

В Нижегородской области продолжает развиваться программа кратковременного присмотра и ухода за детьми «Социальная няня». По данным регионального министерства социальной политики, услугой уже пользуются свыше 1,4 тысячи семей. Проект направлен на поддержку родителей малышей до трёх лет и повышение качества жизни, а также реализуется в рамках национального проекта «Семья», рассказали в правительстве региона.

Помощь няни предоставляется на дому и позволяет родителям на некоторое время оставить ребёнка под присмотром специалиста — продолжительность одной такой услуги не превышает трёх часов. На поддержку могут рассчитывать семьи с детьми до трёх лет, проживающие на территории региона и имеющие российское гражданство. Программа доступна многодетным семьям, молодым родителям до 35 лет, участникам СВО и их родственникам, одиноким матерям и отцам, а также семьям с невысоким уровнем дохода.

Проект дополняет уже существующую систему социальной поддержки. Услуга помогает родителям решать бытовые вопросы, посещать учреждения, связанные с работой или здоровьем, а также снижает нагрузку на семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации.

