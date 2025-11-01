Названы риски ограничения абортов в России

Политика ограничения абортов, активно продвигаемая в контексте решения демографических проблем, может привести к противоречивым социальным последствиям. Как отметила редактор РИА «ФедералПресс» по Дальнему Востоку Анна Миронова, несмотря на введение многочисленных мер поддержки рождаемости — от повышенных выплат до льготных ипотек — статистика остаётся тревожной.

«Перед государством и регионами, разумеется, сегодня стоит много вызовов. И один из них — демография», — подчеркнула журналист.

По её словам, ограничительные меры способны временно повысить показатели рождаемости в отчётах, однако их реальная эффективность вызывает вопросы. Социально благополучные семьи, столкнувшись с незапланированной беременностью, либо усилят меры контрацепции, либо найдут возможность сделать аборт в регионе, где не введены ограничения.