Названы риски ограничения абортов в России
Политика ограничения абортов, активно продвигаемая в контексте решения демографических проблем, может привести к противоречивым социальным последствиям. Как отметила редактор РИА «ФедералПресс» по Дальнему Востоку Анна Миронова, несмотря на введение многочисленных мер поддержки рождаемости — от повышенных выплат до льготных ипотек — статистика остаётся тревожной.
«Перед государством и регионами, разумеется, сегодня стоит много вызовов. И один из них — демография», — подчеркнула журналист.
По её словам, ограничительные меры способны временно повысить показатели рождаемости в отчётах, однако их реальная эффективность вызывает вопросы. Социально благополучные семьи, столкнувшись с незапланированной беременностью, либо усилят меры контрацепции, либо найдут возможность сделать аборт в регионе, где не введены ограничения.
При этом основной прирост рождаемости, по мнению эксперта, может произойти в наиболее уязвимых социальных группах — там, где доступ к медицинской помощи и так ограничен. Возникает этическая дилемма: не приведёт ли запретительная политика к увеличению числа детей в семьях, не способных обеспечить им достойные условия жизни? Миронова полагает, что ключевым вопросом остаётся баланс между демографическими целями и правом женщины на осознанное материнство, включая возможность получения квалифицированной медицинской помощи и психологического консультирования.
Ранее в РПЦ призвали вписать запрет абортов в Конституцию России. А в Петербурге утвердили штрафы за склонение к аборту. В Брянской области тоже ввели меры наказания.