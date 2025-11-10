Пассажирам парома Seabridge пообещали компенсацию после неудачного рейса в Сочи

Пассажиры парома Seabridge, который выполнял первый за долгое время рейс из Трабзона в Сочи, но не получил разрешения на заход в российский порт, смогут получить компенсацию и покинуть судно. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в Трабзоне. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломаты провели переговоры с перевозчиком и встретились с россиянами, находящимися на борту. По информации генконсульства, достигнута договорённость о денежной компенсации каждому пассажиру. После её выплаты люди смогут сойти на берег и самостоятельно организовать возвращение в Россию. Пассажирам также передали контакты местных адвокатов для возможного предъявления претензий компании-перевозчику.

В диппредставительстве подчеркнули, что формального запрета на сход с судна введено не было — пассажиры могли покинуть паром ранее, но без возможности вернуться обратно. Сейчас ситуация находится на контроле российских дипломатов и местных властей, которые продолжают координировать дальнейшие шаги до окончательного урегулирования вопроса.

Напомним, судно дрейфовало у побережья Сочи с 7 ноября, но так и не получило разрешения зайти в российские воды. Это был первый за 14 лет рейс из Трабзона. Ранее власти Краснодарского края назвали запуск сообщения с Трабзоном преждевременным по соображениям безопасности. Life.ru также писал, что билеты на паром из Сочи в Трабзон стоят от 6,5 тысячи рублей.