10 ноября, 07:34

Владельца Seabridge не раз предупреждали, что в Сочи паром не пропустят

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TTStock

Паром Seabridge, несмотря на предупреждения, пытался достичь порта Сочи, но был вынужден развернуться и отправиться в турецкий Трабзон. Подробности неудачного рейса раскрыл источник RT.

«Надеялись зайти через шумиху в СМИ, но не получилось», — пояснил он.

В администрации Краснодарского края данный инцидент подтвердили, подчеркнув, что запуск международных паромов сейчас невозможен. По мнению властей, для этого ещё не созданы необходимые условия безопасности.

В Трабзоне россияне не могут сойти с парома Seabridge из-за таможни
В Трабзоне россияне не могут сойти с парома Seabridge из-за таможни

Напомним, что 5 ноября паром из Турции впервые за 10 лет отправился в Сочи. Однако судно Seabridge так и не смогло получить разрешение на заход в порт. Команда и пассажиры прождали около двух суток в нейтральных водах, но в итоге пришлось разворачиваться и уплывать обратно.

Владимир Озеров
