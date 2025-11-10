Отказ в 90% случаев: Стало известно, в какой стране ЕС россиян лишают политубежища

За последние несколько лет почти все иностранные граждане, которым было отказано в политическом убежище в Польше, оказались россиянами. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Издание утверждает, что из нескольких сотен иностранцев, которым была отозвана международная защита, почти 90% составляли россияне. В период с 2020 года польские власти лишили международной защиты (включая статус беженца, убежище или временную защиту) 410 иностранцев. Среди них 336 человек — граждане России, 38 — Украины и 15 — Белоруссии.

Основным фактором, упомянутым в статье, является усиление миграционной политики в Польше. В публикации также отмечается, что эти меры поддерживаются как правящими, так и оппозиционными политическими силами.

Ранее сообщалось, что двух россиян обвинили в шпионаже в Польше. Один из фигурантов якобы собирал информацию о российских оппозиционерах, проживающих на территории республики, а также участвовал в отправке посылки со «взрывными устройствами».