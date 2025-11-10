Застрявший в пещере вниз головой альпинист умер, увидев ангелов и демонов

26-летний путешественник из США погиб во время экспедиции в узкую пещеру в штате Юта, сообщает The Mirror. Во время спуска мужчина застрял в тесном проходе и оказался повисшим вниз головой — положение, которое резко ухудшало состояние организма и осложняло любые попытки спасения.

Прибывшие специалисты установили, что единственным способом вытащить его было расширить тоннель с помощью отбойного молотка, что могло привести к серьёзным травмам, но другого выхода не было. Пока спасатели работали, состояние мужчины стремительно ухудшалось. Он периодически приходил в сознание, и, как отмечают очевидцы, говорил о том, что видит «ангелов и демонов» вокруг.

Общее время, которое он провёл в перевёрнутом положении, составило около 24 часов — подобная поза вызывает критические нарушения кровообращения, что и привело к остановке сердца. Когда врачи попытались оценить его состояние в ходе спасательной операции, они обнаружили, что мужчина уже скончался. Трагедия произошла в момент, когда супруга погибшего ожидала ребёнка. Позже она назвала сына в честь отца.

