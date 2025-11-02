Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 ноября, 12:11

Пятеро альпинистов погибли в итальянских Альпах при сходе лавины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ParamePrizma

В результате схода лавины в горах Южного Тироля погибли пять туристов из Германии. Согласно сообщениям местной спасательной службы, инцидент произошел вблизи вершины Фертайншпитце, высота которой превышает 3500 метров. Об этом сообщает Tagesschau.

Восхождение осуществляли три разные группы: одна состоящая из трёх человек, две другие — по паре участников. Когда обрушилась лавина, двум людям удалось выжить и оперативно вызвать спасателей. Позже было обнаружено тело одной женщины и двух мужчин, оставшихся под снегом. Утром второго дня поисков нашли ещё двоих погибших — отца и его 17-летнюю дочь.

Выживших доставила медицинская авиация в госпиталь Больцано, где им оказана необходимая помощь. Маршрут подъема, выбранный группой, хотя и требует много времени, официально признан безопасным и несложным. Однако природа в горах бывает непредсказуема.

Ранее распространилась информация о том, что группа российских альпинистов застряла на вершине восьмитысячника Манаслу в Непале и не может спуститься с высоты 8163 метров. Однако вскоре появилась информация, что российская группа на самом деле успешно спускается с высоты 7000 метров. Все участники группы здоровы, обеспечены медицинским кислородом, вызов спасателей им также не потребовался.

Полина Никифорова
