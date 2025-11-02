Пятеро альпинистов погибли в итальянских Альпах при сходе лавины

В результате схода лавины в горах Южного Тироля погибли пять туристов из Германии. Согласно сообщениям местной спасательной службы, инцидент произошел вблизи вершины Фертайншпитце, высота которой превышает 3500 метров. Об этом сообщает Tagesschau.

Восхождение осуществляли три разные группы: одна состоящая из трёх человек, две другие — по паре участников. Когда обрушилась лавина, двум людям удалось выжить и оперативно вызвать спасателей. Позже было обнаружено тело одной женщины и двух мужчин, оставшихся под снегом. Утром второго дня поисков нашли ещё двоих погибших — отца и его 17-летнюю дочь.

Выживших доставила медицинская авиация в госпиталь Больцано, где им оказана необходимая помощь. Маршрут подъема, выбранный группой, хотя и требует много времени, официально признан безопасным и несложным. Однако природа в горах бывает непредсказуема.