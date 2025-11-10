Речь Гитлера прервала в Австрии акцию памяти жертв еврейских погромов

Крупный скандал разразился в австрийском городе Мёдлинге, где церемонию поминовения жертв «Хрустальной ночи» (массовые еврейские погромы) прервала громкая запись пропагандистской речи Адольфа Гитлера. Об этом сообщает OE24.

Как уточняет телеканал, в момент, когда на площадке у разрушенной синагоги выступал экс-бургомистр Мёдлинг Вернер Бург, из здания на противоположной стороне улицы раздались отчётливо слышные фрагменты нацистского выступления. По словам присутствовавших, аудиозапись продолжала звучать в течение нескольких минут, а собравшиеся испытали настолько сильное потрясение, что не сразу смогли сообразить обратиться в полицию.

Представитель городского совета Штефан Шиманова проинформировал, что официальное обращение в правоохранительные ведомства планируется направить 10 ноября. Политик также пояснил, что организаторы и гости церемонии успели заметить конкретное открытое окно в доме, которое являлось источником провокационного звучания.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года улицы Германии покрылись осколками стекла от витрин еврейских магазинов и синагог. Эта «Хрустальная ночь» стала точкой невозврата к Холокосту, началом массового насилия и арестов.

Ранее Life.ru рассказывал, что после атаки с применением коктейля Молотова на синагогу в Варшаве посол Израиля Яков Ливне потребовал нулевой терпимости к антисемитизму. Несмотря на незначительные повреждения здания, инцидент вызвал резкое осуждение на высшем уровне — от президента Польши до Посольства США. Дипломат призвал найти и наказать виновных.