Трамп пригрозил авиадиспетчерам штрафами, если они немедленно не возобновят работу

Президент США Дональд Трамп выступил с категорическим требованием к авиадиспетчерам немедленно возобновить работу, ссылаясь на прогресс в Конгрессе по завершению правительственного шатдауна. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Truth Social.

По словам американского лидера, любой авиадиспетчер, не подчинившийся этому требованию, будет подвергнут крупному штрафу. Трамп также осудил тех сотрудников, которые, по его словам, «только и занимались жалобами и брали отпуска, хотя знали, что их труд будет полностью оплачен».

«Все авиадиспетчеры должны вернуться к работе, незамедлительно! Любой, кто этого не сделает, будет оштрафован на значительную сумму», — написал Трамп.

Ранее Трамп сообщил журналистам, что уверен в скором возобновлении работы федерального правительства, которая в настоящее время частично приостановлена. Американское издание Politico писало, что республиканцы и демократы в Сенате США достигли договорённостей по законопроекту. Голосование ожидалось в ближайшие часы.