Сенат США в ближайшие часы проголосует по законопроекту о прекращении шатдауна

В воскресенье американский президент Дональд Трамп сообщил журналистам, что уверен в скором возобновлении работы федерального правительства, которая в настоящее время частично приостановлена.

«Похоже, что мы очень близки к прекращению шатдауна», — приводит слова республиканца пресс-пул Белого дома.

Американское издание Politico сообщило, что республиканцы и демократы в Сенате США достигли договорённостей по законопроекту о возобновлении работы федерального правительства. Голосование ожидается в ближайшие часы.

Законодатели от обеих партий согласны поддержать финансирование работы федерального правительства до 30 января 2026 года. Согласно документу, также будут ассигнованы средства на весь 2026 финансовый год на работу Министерства сельского хозяйства США, ведомства по делам ветеранов, а также на реализацию американских программ по строительству в военных целях. По данным издания, сенаторы планируют использовать в качестве основы одобренный Палатой представителей законопроект о возобновлении финансирования правительства.

Ранее шатдаун в США заморозил поставки вооружений для Украины и союзников по НАТО. Временные ограничения затронули поставки современных ракетных систем AMRAAM, боевых комплексов Aegis и высокомобильных артиллерийских систем HIMARS для Дании, Хорватии и Польши. По оценкам экспертов Государственного департамента, экспорт американских вооружений в поддержку союзников по Североатлантическому альянсу и Украины, задержанный вследствие приостановки работы правительственных учреждений, уже превысил объём в 5 миллиардов долларов. Напомним, что 1 октября 2025 года в США начался шатдаун – первый за почти семь лет, вызванный отсутствием утвержденного Конгрессом бюджета на новый финансовый год.