Трамп призвал Сенат использовать «ядерную опцию» для завершения шатдауна

Президент США Дональд Трамп предложил использовать «ядерную опцию» в Сенате для завершения длительного шатдауна. Этот совет он озвучил в интервью CBS.

«Я думаю, нам следует применить «ядерную опцию». Кстати, это совершенно другой «ядерный» вариант, речь идет об отмене филибастера», — заявил Трамп.

Филибастер представляет собой механизм, который позволяет затягивать голосование в парламенте. Он требует одобрения двух третей законодателей для завершения дебатов. При равном распределении голосов оппозиция использует филибастер, чтобы блокировать законопроекты, даже если у них есть необходимое большинство голосов.

Шатдаун — это остановка работы правительства США, происходящая из-за нехватки финансирования в связи с непринятием бюджета.

Ранее Life.ru сообщал, что один из самых продолжительных шатдаунов в истории США уже привел к массовым сокращениям финансирования в разных сферах, включая ядерную, космическую и транспортную отрасли. Американцы также столкнулись с дефицитом продуктов.