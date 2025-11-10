Ульянов: Россия ещё не определилась с вопросом о проведении ядерных испытаний

Россия не приняла решения о начале работ по подготовке ядерных испытаний. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, выступая на 65-й сессии подготовительной комиссии Организации ДВЗЯИ.

«Работа по сбору и анализу информации уже началась. Рассчитываем, что нынешняя сессия подготовительной комиссии даст дополнительную «пищу для размышлений» на сей счёт. Хотел бы также во избежание ошибочных интерпретаций подчеркнуть, что решение о возможном начале работ по подготовке испытаний пока не принято», — сказа Ульянов.

По его словам, Москва по-прежнему неукоснительно соблюдает обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не планирует отходить от него в одностороннем порядке.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным начать немедленную подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний на архипелаге Новая Земля. В ходе совещания Совбеза он отметил, что Вашингтон активно наращивает стратегические наступательные вооружения, а выход США из моратория на проведение ядерных испытаний стал бы логичным продолжением их политики по разрушению системы контроля над вооружениями.