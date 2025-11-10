Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 18:33

На Украине завели более 200 дел против священников УПЦ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

С февраля 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила более 200 уголовных дел, фигурантами которых являются представители Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом СБУ сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, фигурантами дел стали, в частности, 27 иерархов — митрополиты и архиепископы, которых в службе обвиняют в «работе на Россию». Всего, как утверждает ведомство, 78 священнослужителям предъявлены обвинения, 40 из них уже приговорены к тюремным срокам.

Также сообщается, что у 19 клириков прекращено украинское гражданство или аннулированы виды на временное проживание, среди них — митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Ещё 17 священников попали под украинские санкции.

МИД: На Украине задерживают священников УПЦ для формирования «обменного фонда»
МИД: На Украине задерживают священников УПЦ для формирования «обменного фонда»

Ранее Life.ru писал, что митрополита Украинской православной церкви Арсения снова заключили под стражу. Суд в Днепропетровске избрал ему меру пресечения в виде 60 суток ареста по обвинению в «оправдании российской агрессии».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Религия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar