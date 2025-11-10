На Украине завели более 200 дел против священников УПЦ

С февраля 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила более 200 уголовных дел, фигурантами которых являются представители Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом СБУ сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, фигурантами дел стали, в частности, 27 иерархов — митрополиты и архиепископы, которых в службе обвиняют в «работе на Россию». Всего, как утверждает ведомство, 78 священнослужителям предъявлены обвинения, 40 из них уже приговорены к тюремным срокам.

Также сообщается, что у 19 клириков прекращено украинское гражданство или аннулированы виды на временное проживание, среди них — митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Ещё 17 священников попали под украинские санкции.

Ранее Life.ru писал, что митрополита Украинской православной церкви Арсения снова заключили под стражу. Суд в Днепропетровске избрал ему меру пресечения в виде 60 суток ареста по обвинению в «оправдании российской агрессии».