Митрополита УПЦ Арсения вновь заключили под стражу по новому делу
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo
Митрополита Украинской православной церкви Арсения снова заключили под стражу. Суд в Днепропетровске избрал ему меру пресечения в виде 60 суток ареста по обвинению в «оправдании российской агрессии».
Как сообщил Союз православных журналистов, заседание проходило до позднего вечера. Решение судья объявила около девяти часов вечера. Архиерея доставили в суд из больницы — ему стало плохо во время заседания, и «скорую» вызвали прямо в зал. После госпитализации с гипертоническим кризом наместника Святогорской лавры вернули обратно, где озвучили ему приговор.
Ранее украинский депутат Артём Дмитрук обвинил главаря киевского режима Владимира Зеленского в геноциде против духовенства. По его словам, преследование митрополита Арсения стало символом борьбы власти с православием. Политик подчеркнул, что за громкими обвинениями стоит личная ненависть бывшего комика.
