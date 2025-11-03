В Киеве обвинили Зеленского в геноциде из-за гонений на митрополита УПЦ Арсения
Депутат Верховной рады Артём Дмитрук обвинил главаря киевского режима Владимира Зеленского в геноциде после госпитализации митрополита Украинской православной церкви Арсения. Соответствующее заявление нардеп разместил у себя в соцсетях.
Дмитрук обратил внимание, что с 30 октября по делу митрополита каждый день проходят многочасовые заседания. Также, по его словам, задержание священнослужителя 28 октября производилось с нарушениями.
«Во время заседания митрополиту Арсению стало очень плохо… Все происходящее делает лично Зеленский. Он ненавидит православие, нашу церковь и всё, что с ней связано! Это геноцид, и проводит его один человек — Зеленский», — добавил Дмитрук.
Напомним, что митрополит Арсений был арестован украинским судом на 60 суток без права внесения залога. По заявлению Службы безопасности Украины, ему инкриминируется распространение информации о перемещении украинских войск, что является уголовным преступлением, за которое предусмотрено до восьми лет тюрьмы. Русская православная церковь расценивает задержание наместника Святогорской лавры как очередное посягательство на права украинских верующих и призывает международные правозащитные структуры зафиксировать этот факт.
Ранее Артём Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в уничтожении украинской истории после того, как памятник Александру Пушкину в Одессе был огорожен деревянными досками. Парламентарий назвал произошедшее «очередным актом вандализма от пустой и ничтожной власти». До этого нардеп заявил, что представил в Высоком суде Лондона «реальное лицо режима Зеленского». Он обвинил главаря киевского режима в коррупции, репрессиях и в политическом преследовании.
