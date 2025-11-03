Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 19:16

В Киеве обвинили Зеленского в геноциде из-за гонений на митрополита УПЦ Арсения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук обвинил главаря киевского режима Владимира Зеленского в геноциде после госпитализации митрополита Украинской православной церкви Арсения. Соответствующее заявление нардеп разместил у себя в соцсетях.

Дмитрук обратил внимание, что с 30 октября по делу митрополита каждый день проходят многочасовые заседания. Также, по его словам, задержание священнослужителя 28 октября производилось с нарушениями.

«Во время заседания митрополиту Арсению стало очень плохо… Все происходящее делает лично Зеленский. Он ненавидит православие, нашу церковь и всё, что с ней связано! Это геноцид, и проводит его один человек — Зеленский», — добавил Дмитрук.

Напомним, что митрополит Арсений был арестован украинским судом на 60 суток без права внесения залога. По заявлению Службы безопасности Украины, ему инкриминируется распространение информации о перемещении украинских войск, что является уголовным преступлением, за которое предусмотрено до восьми лет тюрьмы. Русская православная церковь расценивает задержание наместника Святогорской лавры как очередное посягательство на права украинских верующих и призывает международные правозащитные структуры зафиксировать этот факт.

Митрополита УПЦ Арсения экстренно госпитализировали из зала суда
Ранее Артём Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в уничтожении украинской истории после того, как памятник Александру Пушкину в Одессе был огорожен деревянными досками. Парламентарий назвал произошедшее «очередным актом вандализма от пустой и ничтожной власти». До этого нардеп заявил, что представил в Высоком суде Лондона «реальное лицо режима Зеленского». Он обвинил главаря киевского режима в коррупции, репрессиях и в политическом преследовании.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    Комментарий
    0
    avatar