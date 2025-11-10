«Будет больно»: На Землю надвигается двойная магнитная буря

Сильная магнитная буря ожидается на Земле в ночь на вторник, 11 ноября. По данным специалистов, планета последовательно попадёт под воздействие двух фронтов коронального выброса плазмы с Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Сформирована модель удара по Земле сегодняшнего выброса плазмы. В общем, всё понятно без слов. Математические модели настаивают, что на этот раз, скорее всего, будет «больно», — указано в телеграм-канале.

Первый удар может достичь Земли около 20:00 по московскому времени, второй — более мощный — придёт спустя несколько часов. Магнитные бури могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей, вызывая головные боли, скачки давления, бессонницу и обострение хронических заболеваний.

Напомним, что сегодня, 10 ноября, на Солнце была зафиксирована вспышка последнего класса мощности. Вспышки такого уровня могут вызвать геомагнитные возмущения, что, в свою очередь, влияет на работу систем связи, навигации и энергосетей.