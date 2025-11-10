Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 18:45

«Будет больно»: На Землю надвигается двойная магнитная буря

На Землю надвигается двойная магнитная буря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Сильная магнитная буря ожидается на Земле в ночь на вторник, 11 ноября. По данным специалистов, планета последовательно попадёт под воздействие двух фронтов коронального выброса плазмы с Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Сформирована модель удара по Земле сегодняшнего выброса плазмы. В общем, всё понятно без слов. Математические модели настаивают, что на этот раз, скорее всего, будет «больно», — указано в телеграм-канале.

Первый удар может достичь Земли около 20:00 по московскому времени, второй — более мощный — придёт спустя несколько часов. Магнитные бури могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей, вызывая головные боли, скачки давления, бессонницу и обострение хронических заболеваний.

Учёные зафиксировали на видео уничтожение гигантского протуберанца на Солнце
Учёные зафиксировали на видео уничтожение гигантского протуберанца на Солнце

Напомним, что сегодня, 10 ноября, на Солнце была зафиксирована вспышка последнего класса мощности. Вспышки такого уровня могут вызвать геомагнитные возмущения, что, в свою очередь, влияет на работу систем связи, навигации и энергосетей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Новости науки
  • Вселенная
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar