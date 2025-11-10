В США девушка, родившаяся без части мозга, дожила до 20 лет и побила рекорд

В Соединённых Штатах зафиксирован уникальный медицинский случай: пациентка с врождённой патологией головного мозга смогла дожить до двадцатилетнего возраста, установив тем самым рекорд и вызвав удивление специалистов. Об этой истории пишет издание People.

Речь идёт об Алексе Симпсон из города Омаха (штат Небраска), которой в 2005 году был поставлен диагноз гидранэнцефалия. Несмотря на первоначальные прогнозы врачей, давших ей не более четырёх лет жизни, этой осенью девушка отметила свой двадцатый день рождения. Родители характеризуют дочь как настоящего борца, а её жизнь называют чудом, объясняя столь исключительный случай силой любви и веры.

Близкие Алексис отмечают, что хотя девушка лишена возможности видеть и слышать, она способна ощущать присутствие родных людей и эмоционально реагировать на их состояние. Согласно медицинской статистике, гидранэнцефалия диагностируется примерно в одном случае на 5-10 тысяч беременностей и в большинстве случаев приводит к смертельному исходу в течение первого года жизни ребёнка.

