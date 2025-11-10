Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора СПбГУ Толстого

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни почётного профессора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Георгия Толстого. Он подчеркнул выдающийся вклад покойного и его многолетний труд на благо страны.

О смерти профессора Толстого на 99-м году жизни сообщил СПбГУ. Согласно данным университета, в число его воспитанников входят ключевые российские государственные деятели: президент России Владимир Путин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и министр юстиции Константин Чуйченко.

«Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия (Юрия) Кирилловича Толстого. Это тяжёлая и невосполнимая утрата для отечественной и мировой юридической науки. Но ещё большая — для всех, кто знал этого замечательного человека, имел счастливую возможность учиться у него», — говорится в телеграмме с соболезнованиями, текст приводит секретариат Медведева.

Профессор Толстой являлся одним из наиболее признанных авторитетов в области гражданского права. Его фундаментальные научные труды стали значимой частью научного наследия России и по сей день остаются ориентиром для новых поколений отечественных юристов.

«Он был для многих из нас любимым преподавателем и авторитетным наставником. В нём соединялись требовательность и уважение к студенческой мысли. Заложенный им интеллектуальный и духовный фундамент служит для всех его учеников и последователей прочной опорой в жизни, в отношении к своему профессиональному долгу, в труде на благо Родины», — добавил заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Согласно биографии на сайте университета, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавательницы иностранных языков. На юрфак он поступил сразу после Великой Отечественной войны, а в 1952 году уже начал преподавать. В 1956-м он стал доцентом, а в 1972-м — профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ). Научное наследие Толстого включает свыше 200 трудов, в том числе 10 монографий. Кроме того, учёный является автором нескольких автобиографических произведений.

Накануне своего 95-летия в сентябре 2022 года Толстой был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством», став его полным кавалером. В 1999 году он также был удостоен высшей ведомственной медали министерства юстиции РФ — памятной медали имени Анатолия Кони. Ему присвоено звание заслуженного деятеля науки РФ, а также почётного работника юстиции России.

