ВС России испытают квадрокоптер «Слон» с грузоподъёмностью до 90 килограммов

В зоне проведения специальной военной операции российские военнослужащие приступили к испытаниям тяжёлого грузового квадрокоптера «Слон», способного поднимать до 90 килограммов полезной нагрузки. Соответствующая информация была распространена в Telegram-канале «Архангел спецназа».

Как уточняется в сообщении, беспилотник способен преодолевать 13 километров с 50 килограммами груза, осуществлять его сброс и возвращаться на базу. Отмечается, что данное устройство предназначено для снабжения передовых подразделений на линии фронта, где традиционные методы логистики недоступны.

Канал также информирует, что разработка получила положительную оценку Главного управления инновационного развития Министерства обороны. Параллельно с грузовой модификацией создатели беспилотника работают над вариантом для сброса боеприпасов и платформой для размещения систем радиоэлектронной борьбы.

