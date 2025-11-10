В Белоруссии приостановили продажу маршмеллоу российской компании

Минздрав Беларуси ввёл запрет на ввоз, реализацию, хранение, транспортировку и продажу всего ассортимента от российского производителя «Конфектум». Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Основанием для запрета маршмеллоу российского производства стало нарушение требований маркировки. Как установил Минздрав Беларуси, производитель «Конфектум» не указал в составе продукта для детей школьного возраста от 6 лет и старше краситель азорубин (Е122), наличие которого подтвердила санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

В Министерстве здравоохранения предупредили, что наличие не указанных в маркировке красителей представляет серьёзную опасность для потребителей. Эти вещества могут провоцировать аллергические реакции, приступы астмы, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и кожные заболевания, особенно у детей. Сокрытие такой информации является прямым нарушением прав потребителей и маскирует потенциальные риски для здоровья, включая развитие гиперактивности у детей, отравления и развитие хронических заболеваний.

Минздрав сообщил, что компания «Конфектум» сможет вернуться на белорусский рынок после устранения всех нарушений. Для этого производитель должен наладить стабильные процессы производства, хранения и логистики, а также внедрить эффективную систему контроля качества, включающую лабораторные исследования и оценку рисков.

