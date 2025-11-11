Россия и США
10 ноября, 21:22

Стали известны время и место прощания с Эриком Булатовым

Обложка © ТАСС / Natache, URA.Ru

Прощальная церемония с советским и российским художником, почётным членом Российской академии художеств (РАХ) Эриком Булатовым пройдёт 14 ноября в Свято-Троицком кафедральном соборе в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению мастера.

«Прощание с Эриком пройдёт в пятницу, 14 ноября, в Свято-Троицком кафедральном соборе. Дата похорон пока неизвестна, но будет кремация, прах привезут в Москву», — говорится в сообщении.

Таким образом, Париж станет местом прощания с художником, а Москва — последним пристанищем его праха.

Ранее близкая подруга семьи Татьяна рассказала, что «Эрик всегда говорил, что он должен быть похоронен только в России. Россия для него всегда была, есть и будет». Татьяна также рассказала о вышедшей в мае этого года книге «Эрик Булатов рассказывает», посвященной художнику. По её словам, Булатов лично оформил обложку издания, которое получило тёплые отзывы от друзей и знакомых, включая актёра Владимира Машкова.

