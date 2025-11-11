Life.ru узнал, как с помощью ИИ подобрать родным идеальные подарки на Новый год

Новый год стучится в дверь: гирлянды горят на улицах, витрины сверкают, пахнет мандаринами — праздник совсем близко. И в голове тут же звучат беспокойные мысли: «Что подарить маме, которая от всего отказывается? Чем удивить коллегу? Как угодить племяннику-подростку?» Руководитель отдела управления качеством и внедрения искусственного интеллекта компании «АКФИКС-РУС» Дмитрий Титов рассказал Life.ru, как подобрать родным идеальные подарки на Новый год.

Согласно исследованиям 60% россиян испытывают настоящий стресс при подготовке к праздникам, а 40% и вовсе откладывают покупку подарков на последние дни, не зная, что выбрать. Решение простое — умный помощник на базе ИИ, который действительно понимает, о чём вы говорите. Ключевое правило работы с ИИ — чем больше данных вы предоставите, тем точнее будет результат.

«Не пишите просто: «Посоветуй подарок маме». Это всё равно что сказать повару: «Приготовь что-нибудь». Сформулируйте запрос так: «Маме 62 года, недавно вышла на пенсию, всю жизнь работала бухгалтером. Любит порядок, но жалуется, что в квартире некуда деть вещи. Увлекается комнатными растениями, но постоянно забывает их поливать. В прошлом году дарили вазу — она пылится в шкафу. Бюджет — 5000 рублей». Чем больше деталей — тем точнее попадание», — советует эксперт.

Новогодний стол — это отдельная история. Вы помните, что нужно купить «что-то для оливье», но в магазине выясняется, что забыли часть ингредиентов, зато купили три вида сыра.

Продуктовые приложения решают эту проблему системно:

1. Вы создаёте меню: «Оливье на 6 человек, сельдь под шубой, мимоза, курица в духовке, овощная нарезка».

2. ИИ рассчитывает точное количество продуктов с учётом того, что майонез нужен для трёх салатов, а картошку можно купить один раз на все блюда.

3. Показывает, в каких магазинах что дешевле: в одном магазине — яйца, майонез, овощи (по акции); в другом — курица, зелень (выше качество).

4. Строит оптимальный маршрут, чтобы не ездить в разные концы города.

5. Предупреждает о забытом: «Вы добавили курицу, но не купили фольгу для запекания».