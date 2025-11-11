Life.ru узнал, как с помощью ИИ подобрать родным идеальные подарки на Новый год
Обложка © Life.ru
Новый год стучится в дверь: гирлянды горят на улицах, витрины сверкают, пахнет мандаринами — праздник совсем близко. И в голове тут же звучат беспокойные мысли: «Что подарить маме, которая от всего отказывается? Чем удивить коллегу? Как угодить племяннику-подростку?» Руководитель отдела управления качеством и внедрения искусственного интеллекта компании «АКФИКС-РУС» Дмитрий Титов рассказал Life.ru, как подобрать родным идеальные подарки на Новый год.
Согласно исследованиям 60% россиян испытывают настоящий стресс при подготовке к праздникам, а 40% и вовсе откладывают покупку подарков на последние дни, не зная, что выбрать. Решение простое — умный помощник на базе ИИ, который действительно понимает, о чём вы говорите. Ключевое правило работы с ИИ — чем больше данных вы предоставите, тем точнее будет результат.
«Не пишите просто: «Посоветуй подарок маме». Это всё равно что сказать повару: «Приготовь что-нибудь». Сформулируйте запрос так: «Маме 62 года, недавно вышла на пенсию, всю жизнь работала бухгалтером. Любит порядок, но жалуется, что в квартире некуда деть вещи. Увлекается комнатными растениями, но постоянно забывает их поливать. В прошлом году дарили вазу — она пылится в шкафу. Бюджет — 5000 рублей». Чем больше деталей — тем точнее попадание», — советует эксперт.
Новогодний стол — это отдельная история. Вы помните, что нужно купить «что-то для оливье», но в магазине выясняется, что забыли часть ингредиентов, зато купили три вида сыра.
Продуктовые приложения решают эту проблему системно:
1. Вы создаёте меню: «Оливье на 6 человек, сельдь под шубой, мимоза, курица в духовке, овощная нарезка».
2. ИИ рассчитывает точное количество продуктов с учётом того, что майонез нужен для трёх салатов, а картошку можно купить один раз на все блюда.
3. Показывает, в каких магазинах что дешевле: в одном магазине — яйца, майонез, овощи (по акции); в другом — курица, зелень (выше качество).
4. Строит оптимальный маршрут, чтобы не ездить в разные концы города.
5. Предупреждает о забытом: «Вы добавили курицу, но не купили фольгу для запекания».
Экономия в среднем — 1200 рублей на одну закупку. За предновогодний период набегает около 3500 рублей. Это уже сам по себе приятный подарок.
«Будем объективны: искусственный интеллект — не волшебник. Он не угадает, что ваша сестра мечтала о конкретном платье, не поймёт семейных шуток и не вспомнит, что ваш друг пару лет назад упоминал книгу, которую хотел прочитать», — предупреждает специалист.
ИИ хорош, когда:
•Нужно проанализировать много разрозненной информации.
•Вы не знаете человека очень близко.
•Ищете нестандартные решения в рамках бюджета.
•Важно учесть специфические ограничения (аллергии, размер квартиры).
ИИ бесполезен, когда:
•Решающую роль играет глубокая эмоциональная связь.
•Подарок — это сугубо личный жест (воспоминания, hand-made вещь).
•Вы точно знаете, о какой конкретной вещи мечтает человек.
Новый год — это время, когда мы хотим чувствовать волшебство, а не стресс от бесконечных списков и очередей. Позвольте искусственному интеллекту взять на себя рутину: анализировать, подбирать, оптимизировать маршруты и считать бюджеты. А вы сохраните для себя самое главное — хорошее настроение, время для близких и неповторимое ощущение праздника. Ведь главное — чтобы технологии помогали вам жить, а не жили вместо вас.
