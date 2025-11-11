Будущее последнего британского предприятия по производству вертолётов, принадлежащего итальянскому оборонному концерну Leonardo, оказалось под вопросом. Как сообщает Financial Times со ссылкой на генерального директора компании Роберто Чинголани, причиной стала многолетняя пауза в государственных заказах.

«Глава итальянской оборонной группы Leonardo предупредил, что будущее последнего вертолётного завода Великобритании находится под угрозой, если он не получит контракт на миллиард фунтов стерлингов (приблизительно 1,3 миллиарда долларов. — Прим Life.ru) на замену выведенных из эксплуатации боевых вертолётов страны», — говорится в материале.

Проблема касается предприятия Leonardo в городе Йовил (графство Сомерсет). Чинголани пояснил, что компания не может вечно финансировать завод, который уже 14 лет не получает заказов от британского правительства.

Гендиректор отметил, что при отсутствии контракта руководству придётся задуматься о целесообразности сохранения производства, которое на протяжении 15 лет не приносило прибыли. Чинголани также подчеркнул, что недавно говорил с главой Минобороны Соединённого Королевства Джоном Хили, чтобы ускорить процесс, и ожидает решения по финансированию до конца текущего года.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что после ответного удара Вооружённых сил Российской Федерации по Украине западные страны осознали бесполезность своей поддержки киевского режима. По словам эксперта, союзники Киева лишь истощили собственные запасы и доказали неэффективность своего оружия против российских систем.