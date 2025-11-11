В Москве возбудили уголовное дело после ампутации рук постоялице соццентра

В Москве возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Как сообщает СК РФ, инцидент произошёл в социальном центре, где из-за халатности сотрудников постоялице пришлось ампутировать кисти обеих рук.

«В социальных медиа сообщается о том, что в Москве в одном из реабилитационных учреждений работники применили недопустимые методы фиксации в отношении 20-летней пациентки, что привело к нарушению кровообращения и последующей ампутации кистей обеих рук девушки», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В СК РФ добавили, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка СК Дмитрию Беляеву предоставить отчёт о ходе расследования уголовного дела.

Напомним, в московском социальном доме «Обручевский» постоялице Екатерине ампутировали кисти рук после того, как персонал связал её шерстяными колготками и оставил без присмотра. Екатерине, 20 лет, она страдает эпилепсией и аутоагрессией, ранее пыталась причинить себе вред, поэтому врачи применяли методы фиксации. В соцдоме вместо безопасных способов её связали колготками, после чего за постоялицей не следили. Девушку обнаружили слишком поздно — у неё пошла гангрена: руки надулись, посинели и кровь практически не поступала.