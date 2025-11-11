В трёх российских аэропортах ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

В ночь с 10 на 11 ноября в трёх российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Согласно данным Росавиации, речь идёт о воздушных гаванях Волгограда, Калуги и Саратова.

По информации ФАВТ, аэропорт Калуги был открыт после 1,5 часа после введения ограничений. В аэропортах Волгограда и Саратова план «Ковёр» действует до сих пор.

Как подчеркнул официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей самолётов.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что в период с 12:00 до 20:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. За восемь часов пять дронов были сбиты над Брянской областью. Один беспилотник ВСУ был перехвачен над Курской областью, ещё один — над территорией Крыма.