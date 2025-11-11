Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 23:29

В трёх российских аэропортах ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ночь с 10 на 11 ноября в трёх российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Согласно данным Росавиации, речь идёт о воздушных гаванях Волгограда, Калуги и Саратова.

По информации ФАВТ, аэропорт Калуги был открыт после 1,5 часа после введения ограничений. В аэропортах Волгограда и Саратова план «Ковёр» действует до сих пор.

Как подчеркнул официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей самолётов.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами России
За ночь расчёты ПВО уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами России

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что в период с 12:00 до 20:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. За восемь часов пять дронов были сбиты над Брянской областью. Один беспилотник ВСУ был перехвачен над Курской областью, ещё один — над территорией Крыма.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Калужская область
  • Волгоградская область
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar