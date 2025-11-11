Посетители «Крокуса» прощались с родными по телефону, оказавшись в ловушке

Потерпевшие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» сообщили о последних минутах жизни многих посетителей, оказавшихся в огненной ловушке. На допросах и в ходе судебного следствия они рассказали, что люди, отрезанные от выхода, прощались с родными по телефону. Об этом сообщает ТАСС после выездного заседания 2-го Западного окружного военного суда.

По словам участника процесса, оглашённые в суде показания свидетелей подтверждают этот факт.

«Как следует из показаний одной из потерпевших, когда начался пожар, а дым опускался вс ниже и ниже, и из-за этого видимость в здании падала, загнанные террористами в угол люди, которые оказались изолированными от всех выходов в здании наружу, потеряв надежду выбраться из «Крокуса», в панике начали прощаться со своими родственниками по телефону посредством СМС-сообщений и звонков по мобильной связи, если она была», — говорится в сообщении.

Допрошенная в суде женщина рассказала, что её и супруга госпитализировали, медики оказывали им помощь более двух недель. Она также запомнила одного террориста, «с автоматом в руках», «который был в жёлтом».

Ранее сообщалось, что суд не признал вину организатора концерта группы «Пикник» в трагедии в «Крокус Сити Холле». Суд, основываясь на материалах уголовного дела, указал, что вина «МСМ» не установлена следствием. Организация проходит по делу как потерпевшая. Организация принимала меры для обеспечения безопасности: обращалась в МВД за содействием, на концерте дежурила «скорая» с тремя сотрудниками и была пожарная машина.