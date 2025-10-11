Пострадавшие в «Крокусе» смогут требовать компенсацию от близких террористов

Пострадавшие во время теракта в «Крокус Сити Холле» могут потребовать возмещения вреда не только от исполнителей нападения, но и от их родственников и близких. Об этом говорится в решении суда по делу одного из пострадавших Александра Загоскина.

Согласно документу в распоряжении ТАСС, компенсация морального и материального ущерба может взыскиваться за счёт средств лиц, совершивших теракт, а также их родственников, если будет доказано, что их имущество получено в результате террористической деятельности или является доходом от неё.

«Возмещение вреда, включая моральный вред, причинённого в результате террористического акта, осуществляется за счёт средств лица, совершившего террористический акт, а также за счёт средств его близких родственников, родственников и близких лиц при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены ими в результате террористической деятельности и (или) являются доходом от такой деятельности», — сказано в документе.