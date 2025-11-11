Россия и США
10 ноября, 23:37

Серия взрывов прогремела над городами Саратов и Энгельс, работают расчёты ПВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Серия взрывов прогремела над городами Саратов и Энгельс. Расчёты противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов, пишет SHOT.

Серия взрывов прогремела над городами Саратов и Энгельс. Видео © SHOT

Местные жители рассказали, что над городами начались взрывы около 20 минут назад. Всего было слышно около 5-7 взрывов. По словам очевидцев, были видны вспышки на юго-западе Саратова и слышны звуки мотора в небе. Из динамиков в городах доносятся звуки сирены и просьбы диктора отойти от окон и укрыться в безопасном месте. Предварительно, ПВО сбивает украинские дроны на подлёте к городу. По словам местных, некоторые БПЛА летят со стороны Волги. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины могли сосредоточить у берегов Крыма резервы из безэкипажных катеров, готовых к атаке. В акватории могут находиться около десяти БЭК, которые выжидают подходящий момент для выхода на цель. Ещё свыше десятка находятся в море в ожидании, поэтому эти дни могут быть довольно интенсивными на события.

Алена Пенчугина
