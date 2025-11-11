Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратовской области из-за ВСУ

Ранее серия взрывов прогремела над городами Саратов и Энгельс. Местные жители рассказали, что над городами было слышно около 5-7 взрывов. По словам очевидцев, были видны вспышки на юго-западе Саратова и слышны звуки мотора в небе. Из динамиков в городах доносятся звуки сирены и просьбы диктора отойти от окон и укрыться в безопасном месте. По словам местных жителей, некоторые БПЛА летят со стороны Волги.