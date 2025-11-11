Сборные Литвы и Израиля проведут товарищеский матч в Каунасе без зрителей

Товарищеский матч сборных Литвы и Израиля по футболу пройдёт без зрителей. Соответствующее решение приняла Литовская футбольная федерация (LFF).

Игра состоится в Каунасе в четверг, 13 ноября. Как отмечается в сообщении на сайте LFF, купившим билеты на матч болельщикам вернут средства. На трибуны будут допущены только представители делегаций команд. Подчёркивается, что встреча вызывает неоднозначную оценку во всей футбольной общественности республики.

«И для нас, и для болельщиков каждая домашняя игра — это спортивный праздник. В данном случае решение далось нам очень нелегко, но мы долго консультировались с полицией и другими органами общественной безопасности. Нам сообщили, что в день матча планируются различные акции протеста. Мы не хотим, чтобы они переносились на футбольное поле», — отметил глава Литовской футбольной федерации Эдгарас Станкявичюс.

Ранее генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, почему товарищеский матч между национальными сборными России с Аргентины так и не был проведён. По его словам, игра планировалась на сентябрь, однако аргентинская сторона в итоге предпочла провести встречу с Анголой. Решение о выборе соперника, как подчеркнул Митрофанов, было принято исходя из экономических соображений.