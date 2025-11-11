Экс-президент Чехии Земан выписан из больницы после операции на кишечнике

Бывший президент Чехии Милош Земан (возглавлял страну в 2013-2023 годах) был выписан из пражской клиники после успешно проведённого хирургического вмешательства на кишечнике. Информацию об этом распространил новостной портал Blesk, ссылаясь на помощника экс-президента Лубоша Прохазку.

«После операции на толстой кишке его состояние стабильное. Больницу он будет посещать для прохождения контрольных осмотров», — уточнил Прохазка.

Земан был госпитализирован 3 ноября. В середине октября ему уже проводили срочную операцию — по устранению абсцесса на спине. Гнойный абсцесс у 81-летнего Земана развился как осложнение после перенесённого бронхита. Несмотря на болезнь, экс-президент продолжал вести активный образ жизни, и несоблюдение предписанного режима покоя усугубило его состояние.

