В России планируют в 1,5 раза увеличить штрафы за экономические преступления

В России рассматривается возможность существенного увеличения максимальных размеров штрафов, назначаемых по уголовным делам за экономические преступления. Такой информацией делятся «Ведомости» со ссылкой на источники в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Согласно данным издания, Минюст России выступил с инициативой о повышении размеров штрафов по нескольким десяткам уголовных статей в полтора-два раза. Данное предложение уже получило одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

В частности, за нарушения в области авторских прав штрафные санкции могут увеличиться с 200 тысяч до 1 миллиона рублей. За причинение особо крупного ущерба наказание предложили повысить с 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Санкции за мошеннические действия планируется поднять с 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а за незаконное предпринимательство и банковские операции — с 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Также в рамках законодательных изменений рассматривается вопрос о повышении пороговых значений крупного и особо крупного ущерба, что обусловлено инфляционными процессами в экономике.

