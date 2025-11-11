Трамп обозначил условие для снижения торговых пошлин в отношении Индии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Индия значительно сократила закупки российской нефти, и в связи с этим Вашингтон рассмотрит возможность снижения торговых пошлин в отношении Нью-Дели в будущем. Об этом республиканец сообщил, общаясь с журналистами в Белом доме.
«Сейчас пошлины для Индии очень высокие из-за российской нефти. Он (импорт — Прим. Life.ru) был значительно снижен. В какой-то момент мы собираемся снизить пошлины», — отметил президент США.
Ранее Индия закупила миллионы баррелей американской и ближневосточной нефти. Суммарный объём приобретения составил пять миллионов баррелей. Индийские нефтеперерабатывающие предприятия активно диверсифицируют источники углеводородного сырья после введения американских санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний. В связи с этими ограничениями как MRPL, так и HPCL уже приостановили импорт нефти из России.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.