Сегодня, 11 ноября, Россия отмечает важную дату — День памяти российских воинов, павших в Первой мировой войне. Эта дата, установленная в 2012 году, призвана восстановить историческую справедливость и вернуть из забвения имена солдат и офицеров Российской Императорской армии, чей подвиг долгое время оставался в тени. Депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал Life.ru, что в этот день нужно вернуть из небытия имена героев той эпохи.

«Наш священный долг — не просто отдать дань уважения предкам, а сделать это всенародно и видимо для всего мира. Предлагаю сегодня в полдень по местному времени транслировать в общественных пространствах наших городов русские военные марши времён Первой мировой, такие как бессмертное «Прощание славянки». Эта музыка, под которую уходили на фронт наши прадеды, является живым звуком той эпохи, она способна объединить сердца в едином порыве памяти», — считает парламентарий.

Кроме того, Иванов призывает к организации поминовения русских воинов во всех странах, где они сражались и нашли упокоение. По его мнению, Россия должна обратиться к государствам, входившим в Антанту, с призывом совместно почтить память тех, кто пролил кровь за общее дело. Сегодня, когда некоторые из этих стран встали на путь конфронтации, особенно важно напомнить им голосом истории о том, что такое настоящее братство по оружию. Русская армия понесла тяжелейшие потери, по разным оценкам, от 700 тысяч до 1,7 миллиона человек, и это забывать нельзя.

«Выражаю надежду, что этот жест памяти заставит бывших союзников задуматься. Обращаясь к ним, мы протягиваем не политический упрёк, а напоминание о совместно пройденных испытаниях. Пусть марш «Прощание славянки», который звучал и в 1914-м, и в 1941-м году, станет для них не просто музыкой, а призывом одуматься и вспомнить, кто в годину беды был их верным союзником. Предать память павших — значит предать самих себя и открыть дорогу новым трагедиям», — уверен депутат.

Такие инициативы имеют глубокий духовный и воспитательный смысл. По словам собеседника Life.ru, возрождая память о Первой мировой, мы залечиваем раны, нанесённые нашему национальному самосознанию. Это необходимо нашим детям, чтобы они выросли с пониманием ценности мира и знанием настоящей, неискажённой истории своего Отечества.